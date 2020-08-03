2020-08-03T08:43:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Открытие уличных аттракционов в Новосибирске: как будут работать, какие ограничения введут

Стало известно, когда будет открытие уличных аттракционов в Новосибирске
Ульяна ДЖАНКОВА
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Губернатор разрешил открыть аттракционы.Губернатор разрешил открыть аттракционы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 3 августа, на оперативном совещании глава региона Андрей Травников сообщил когда будет открытие уличных аттракционов в Новосибирске.

— Погода хорошая, по прогнозу, хорошей она еще будет достаточно долго, Новосибирск гуляет. Я считаю, что возможно принять решение об открытии аттракционов, которые расположены на улице, опять же с соблюдением всех санитарных норм — рассказал губернатор.

Аттракционы можно будет посещать только в защитной маске, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, ранее уже открыли магазины, салоны красот, летние кафе, зоопарк. Спортсменам разрешили тренироваться, а актерам репетировать спектакли. Скоро открою детсады. По-прежнему под запретом фитнес-клубы и массовые мероприятия.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 654 человека, в том числе 563 ребенка, выздоровели 8 006 пациентов, скончались 246 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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