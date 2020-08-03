Разрыв сокращается: больше 8 тысяч человек вылечились от коронавируса в Новосибирской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:06:27+03:00

Больше 8 тысяч человек выздоровели от коронавируса. Фото: архив «КП»

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за сутки коронавирус диагностировали еще у 106 человек, выздоровели 84 пациента. Разрыв между больными коронавирусом и выздоровевшими постепенно сокращается: в регионе зарегистрировано 9 654 случая заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 563 ребенка, выздоровели уже 8 006 пациентов.

— К сожалению, в регионе от коронавируса умерли 246 человек. Шесть человек скончались за последние сутки. Сейчас в реанимации находятся 72 человека, на ИВЛ — 19 пациентов, — сообщает оперштаб.

В регионе уже работаю магазины, салоны красоты, летние веранды кафе и ресторанов, зоопарк. Спортсменам разрешили тренироваться, а актерам репетировать спектакли. Также можно проводить официальные соревнования. Скоро возобновят работу детские сады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU