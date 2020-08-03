Разрыв сокращается: больше 8 тысяч человек вылечились от коронавируса в Новосибирской области
В понедельник, 3 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за сутки коронавирус диагностировали еще у 106 человек, выздоровели 84 пациента. Разрыв между больными коронавирусом и выздоровевшими постепенно сокращается: в регионе зарегистрировано 9 654 случая заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 563 ребенка, выздоровели уже 8 006 пациентов.
— К сожалению, в регионе от коронавируса умерли 246 человек. Шесть человек скончались за последние сутки. Сейчас в реанимации находятся 72 человека, на ИВЛ — 19 пациентов, — сообщает оперштаб.
В регионе уже работаю магазины, салоны красоты, летние веранды кафе и ресторанов, зоопарк. Спортсменам разрешили тренироваться, а актерам репетировать спектакли. Также можно проводить официальные соревнования. Скоро возобновят работу детские сады.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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