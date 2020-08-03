В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 6 человек: что о них известно

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:54:42+03:00

В регионе от коронавируса умерли еще 6 человек за сутки. Фото: архив «КП»

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса в инфекционном госпитале Новосибирской области умерли еще 6 человек. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 50 лет и 62 года, и женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 246 человек, — сообщил оперштаб. — В реанимации находятся 72 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.

За сутки коронавирус диагностировали еще у 106 человек, при этом выздоровели 84 пациента.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 9 654 человек, том числе у 563 детей, выздоровели 8 006 пациентов.

В регионе постепенно снимают ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса. Это делают осторожно, чтобы не усугубить эпидобстановку в области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU