2020-08-03T05:58:01+03:00
Экономика

В десятке лучших

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга Лучшие инвестиционные вклады в рублях в июле 2020 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». Комплексный вклад «Стратегия» занял 7 место в рейтинге 25 предложений банков из Топ-100 по активам.

При составлении рейтинга эксперты портала учитывали не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы, как надежность и значимость банка на рынке, реальный денежный доход, который клиент получит по окончании срока действия, максимальная и минимальная суммы вклада, удобство возврата денежных средств.

«Стратегия» – комплексный вклад с одним или несколькими инвестиционными продуктами: полисом инвестиционного страхования жизни, полисом накопительного страхования жизни, паями паевых инвестиционных фондов, индивидуальным инвестиционным счетом.

Ознакомиться с полными условиями вклада «Стратегия» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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