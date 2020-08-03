2020-08-03T05:17:28+03:00
Общество

В новосибирской филармонии прокомментировали назначение нового директора

Нынешний руководитель находится в отпуске, после которого покинет свой пост
Александра Сударь
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В филармонии прокомментировали слух о назначении нового директора. Фото: «Новая Сибирь»В филармонии прокомментировали слух о назначении нового директора. Фото: «Новая Сибирь»
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В новосибирской филармонии прокомментировали слух о назначении нового директора. Там пояснили, что прежний руководитель после отпуска покинет свой пост, но вот кто займет его место, пока неизвестно: есть несколько кандидатур, но никто еще не утвержден. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

— Никакого решения о новом назначенце пока не принято, Александр Бочарников, который когда-то работал в театре «Глобус», а с 2006 года стал замдиректора Московского академического театра сатиры, — это один из кандидатов, а не утвержденный новый директор филармонии. Есть и другие кандидатуры, которые сейчас обсуждаются, — сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Информацию о назначении на пост директора Александра Бочарникова опровергли и в самой филармонии.

— Никакой официальной информацией на данную тему пресс-служба филармонии не располагает,— поясняет руководитель пресс-центра филармонии Юлия Горбачева.

Вопрос о назначении нового руководителя новосибирской филармонии по-прежнему открыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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