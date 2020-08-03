Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Болезнь из регионе пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 августа 2020 года.
Сейчас уже не осталось ни одного района, где не было заболевших людей.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 744 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
О ситуации о в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
Всего с начала вспышки опасного заболевания в регионе заразились 9 548 человек, в том числе 561 ребенок, при этом выздоровели 7 922 человека. От COVID-19 в регионе умерли уже 240 пациентов.
В регионе постепенно снимают ограничительные меры: работаю магазины, открыл летние веранды кафе и ресторанов, с 1 августа разрешили тренироваться спортсменам и проводить соревнования, с 17 августа заработают детские сады.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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