2020-08-03T03:01:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 августа 2020 года покажет ситуацию с заболеваемостью в регионе
Александра Сударь
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От коронавируса продолжают умирать пациенты инфекционного госпиталя. Фото: архив «КП»От коронавируса продолжают умирать пациенты инфекционного госпиталя. Фото: архив «КП»
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Болезнь из регионе пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 августа 2020 года.

Сейчас уже не осталось ни одного района, где не было заболевших людей.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 744 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации о в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации о в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Всего с начала вспышки опасного заболевания в регионе заразились 9 548 человек, в том числе 561 ребенок, при этом выздоровели 7 922 человека. От COVID-19 в регионе умерли уже 240 пациентов.

В регионе постепенно снимают ограничительные меры: работаю магазины, открыл летние веранды кафе и ресторанов, с 1 августа разрешили тренироваться спортсменам и проводить соревнования, с 17 августа заработают детские сады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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