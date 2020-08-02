«Стыд и позор»: в день ВДВ десантник устроил скандал из-за маски в Новосибирске

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:16:54+03:00

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Новосибирцы пожаловались на мужчину в форме десантника в День ВДВ 2020, который в праздник пришел в магазин. Инцидент произошел вечером 2 августа: покупатели гипермаркета на Бердском шоссе засняли мужчину в форме десантника, который устроил скандал из-за нежелания надевать маску.

— Мужчина в берете довел кассиршу до слез из-за маски. На место был вызван наряд полиции.Стыд, срам и позор, — сообщил автор фото на условиях анонимности.

Часть подписчиков соцсетей осудили мужчину в форме ВДВ и пьяных десантников в запасе. Сибиряки рассказали в комментариях, что на улице Виктора Усса двое мужчин в беретах забрали арбуз у уличного торговца. Еще один мужчина в тельняшке упал на траву у Троицкого сквера.

— Вдвшников очень много, а десантников очень мало! — написали сибиряки в комментариях..

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