2020-08-02T15:28:43+03:00
Общество

«Не понравилось, что из ВДВ»: новосибирца избили за то, что он служил в армии

Мужчина пытался успокоить дебошира, но оказался в больнице без сознания
Никита МАНЬКО
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Драка и лица неизвестных попали на видео с камер наблюдения.Драка и лица неизвестных попали на видео с камер наблюдения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Инцидент произошел 31 июля около трех часов ночи во дворе дома на улице Высоцкого. Жена потерпевшего рассказала, что муж пытался успокоить нетрезвого дебошира у подъезда, когда к нему подошли двое неизвестных.

— Молодые люди подошли и начали разговоры «за жизнь». Спросили, где служил муж. Им послышалось, что в ВДВ, хотя на самом деле муж служил он в зенитно-ракетных войсках. Им почему-то не понравилось, что «служил имеенно в ВДВ». После перерыва в разговоре эти молодые люди вновь подошли к мужу и один из них ударил его в челюсть, — написала в сообществе «АСТ-54» жена потерпевшего Ульяна.

Сибиряк упал и ударился головой об отмостку дома, потерял сознание. Второй нападавший начал пинать мужчину, затем молодые люди скрылись. «Скорая» доставила новоисбирца в больницу, ему наложили шесть швов на голову. Врачи выявили ушибы головы, перелом костей черепа и сотрясение головного мозга.

Фото нападавших и видео драки попали в соцсети. В полиции подтвердили информацию о заявлении, однако не готовы объявлять нападавших в розыск.

— Заявление поступило, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение. Пока нет информации о подозреваемых и размещении фото, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Неизвестные избили новосибирца из-за службы в ВДВ.Видео "Новосибирской службы эвакуации АСТ-54"Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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