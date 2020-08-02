2020-08-02T13:49:10+03:00
Происшествия

«Все было в дыму»: пожар уничтожил киоск шаурмы в Новосибирске

Продавец не успел спасти вещи и документы
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Киоск с шаурмой мог загореться из-за немытой вытяжки.Киоск с шаурмой мог загореться из-за немытой вытяжки.Фото: Михаил ДОКУКИН
Изменить размер текста:

Огонь уничтожил киоск с шаурмой на улице Сибиряков-Гвардейцев: очевидцами ЧПстали десятки сибиряков. По рассказам новосибирцев, возгорание произошло около 16:48, через две минуты торговая точка уже пылала.

Киоск с шаурмой был расположен прямо на остановке. Фото: Михаил ДОКУКИН

Киоск с шаурмой был расположен прямо на остановке.Фото: Михаил ДОКУКИН

На место прибыли две пожарных машины и «скорая помощь». Корреспондент «КП-Новосибирск» на месте происшествия выяснил — никто не пострадал.

Пассажиры трамвая не смогли выйти на остановке. Фото: Михаил ДОКУКИН

Пассажиры трамвая не смогли выйти на остановке.Фото: Михаил ДОКУКИН

— По одной из версий загорелся жир в вентиляции, запылали грязные стены. Продавец шаурмы успел выскочить из киоска, но забыл документы и вещи, — сообщил корреспондент «КП-Новосибирск» Михаил Докукин.

В Новосибирске загорелся киоск с шаурмой на улице Сибиряков-Гвардейцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Да они бесстрашные»: баран и овца чуть не устроили аварию на Затулинке
«Все было в дыму»: пожар уничтожил киоск шаурмы в Новосибирске
Пожар на турбазе «Горное солнце»: семья новосибирцев с маленьким сыном выпрыгнула с третьего этажа
Флаги в небе: Ирина Диденко поздравила земляков с Днём ВДВ
«За хвостик кусь»: котята манулов рассмешили соцсети своими играми
Показал все: сибиряк в трусах делал зарядку на детской площадке
В Новосибирской области 6 человек умерли от коронавируса: что о них известно
В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 104 человека: излечившихся стало меньше
«Его мучала перхоть»: в Новосибирске подросток в маске украл из магазина шампунь
В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: погибли парень и девушка
Погода в Новосибирске на 2 августа 2020 года: можно ли сегодня на пляж
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Сквер, цветник, парковки – власти показали, как будет выглядеть новая поликлиника в Новосибирске
«Радует толпа с огнетушителями» - новосибирцы стали очевидцами того, как полыхает грузовик
В Новосибирске мужчина погиб, упав с высоты. У следствия уже есть версия
Сибирячку отдали под суд за то, что забрала чужие деньги из уличного туалета
Автомобилист расстрелял 19-летнего новосибирца из украденного травматического пистолета
Два мужчины одного возраста умерли в Новосибирске от коронавируса
Антирекорд по заболеванию COVID-19 установлен в Новосибирской области
МВД напомнило о женщине со шрамом под лопаткой, пропавшей год назад
Отшопились: 3 новосибирских ТЦ не смогли пережить пандемию
Прожить месяц на 12 тысяч: эксперты подсчитали «минималку», необходимую новосибирцу на 30 дней
Погода в Новосибирске на 1 августа 2020 года: день будет, как в сентябре
Где в Новосибирской области можно провести отпуск: рассказываем о популярных среди туристов местах