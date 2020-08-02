«Все было в дыму»: пожар уничтожил киоск шаурмы в Новосибирске
Огонь уничтожил киоск с шаурмой на улице Сибиряков-Гвардейцев: очевидцами ЧПстали десятки сибиряков. По рассказам новосибирцев, возгорание произошло около 16:48, через две минуты торговая точка уже пылала.
Киоск с шаурмой был расположен прямо на остановке.Фото: Михаил ДОКУКИН
На место прибыли две пожарных машины и «скорая помощь». Корреспондент «КП-Новосибирск» на месте происшествия выяснил — никто не пострадал.
Пассажиры трамвая не смогли выйти на остановке.Фото: Михаил ДОКУКИН
— По одной из версий загорелся жир в вентиляции, запылали грязные стены. Продавец шаурмы успел выскочить из киоска, но забыл документы и вещи, — сообщил корреспондент «КП-Новосибирск» Михаил Докукин.
В Новосибирске загорелся киоск с шаурмой на улице Сибиряков-Гвардейцев.
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