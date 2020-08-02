«Все было в дыму»: пожар уничтожил киоск шаурмы в Новосибирске

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:49:10+03:00

Киоск с шаурмой мог загореться из-за немытой вытяжки. Фото: Михаил ДОКУКИН

Продавец не успел спасти вещи и документы

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Огонь уничтожил киоск с шаурмой на улице Сибиряков-Гвардейцев: очевидцами ЧПстали десятки сибиряков. По рассказам новосибирцев, возгорание произошло около 16:48, через две минуты торговая точка уже пылала.

Киоск с шаурмой был расположен прямо на остановке.Фото: Михаил ДОКУКИН

На место прибыли две пожарных машины и «скорая помощь». Корреспондент «КП-Новосибирск» на месте происшествия выяснил — никто не пострадал.

Пассажиры трамвая не смогли выйти на остановке.Фото: Михаил ДОКУКИН

— По одной из версий загорелся жир в вентиляции, запылали грязные стены. Продавец шаурмы успел выскочить из киоска, но забыл документы и вещи, — сообщил корреспондент «КП-Новосибирск» Михаил Докукин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793947" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске загорелся киоск с шаурмой на улице Сибиряков-Гвардейцев.

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