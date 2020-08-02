2020-08-02T09:31:23+03:00
Общество

Показал все: сибиряк в трусах делал зарядку на детской площадке

Пользователи соцсетей раделились на два лагеря: кто-то его защищает, а кто-то - осуждает
Никита МАНЬКО
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Мужчина грубо ответил на просьбу надеть шорты.Мужчина грубо ответил на просьбу надеть шорты.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сибиряк без комплексов шокировал посетительницу Заельцовского парка: пожилой мужчина в синих плавках занимался спортом на турниках на виду у детей.

— На просьбу одеться в грубой форме ответил, что его это не волнует, — написала подписчица «АСТ-54».

Эта история разделила пользователей соцсетей на два лагеря: кто-то осудил женщину за ханжество:

— Не в стрингах же пришел. А что на пляже как то его трусы иначе бы выглядели?, — написала Екатерина.

Однако больше 8,7 тысяч человек посчитали такую зарядку недоаустимой:

— Не путайте пляж и место занятия спортом, это разные вещи, — сообщил Михаил.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

На курортах это запрещено, в Новосибирске - нет

— Это решенный вопрос в Сочи, Геленджике, Туапсе и на юге России в целом. В курортной зоне внутренние правила муниципалитетов городов определяют запрет на прогулку в плавках в определенных местах, например, променад по набережной и посещение точки общепита. Но у нас нет прямого запрета, это определяют нормы морали, — сообщила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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