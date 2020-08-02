Показал все: сибиряк в трусах делал зарядку на детской площадке
Сибиряк без комплексов шокировал посетительницу Заельцовского парка: пожилой мужчина в синих плавках занимался спортом на турниках на виду у детей.
— На просьбу одеться в грубой форме ответил, что его это не волнует, — написала подписчица «АСТ-54».
Эта история разделила пользователей соцсетей на два лагеря: кто-то осудил женщину за ханжество:
— Не в стрингах же пришел. А что на пляже как то его трусы иначе бы выглядели?, — написала Екатерина.
Однако больше 8,7 тысяч человек посчитали такую зарядку недоаустимой:
— Не путайте пляж и место занятия спортом, это разные вещи, — сообщил Михаил.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
На курортах это запрещено, в Новосибирске - нет
— Это решенный вопрос в Сочи, Геленджике, Туапсе и на юге России в целом. В курортной зоне внутренние правила муниципалитетов городов определяют запрет на прогулку в плавках в определенных местах, например, променад по набережной и посещение точки общепита. Но у нас нет прямого запрета, это определяют нормы морали, — сообщила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.
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ИСТОЧНИК KP.RU