Погода в Новосибирске на 2 августа 2020 года: можно ли сегодня на пляж
Погода в Новосибирске на 2 августа 2020 года порадует горожан: днем переменная облачность и жара до +29 градусов. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра не ждут усиления ветра или дождей.
— В Новосибирске днем будет +27...+29 градусов. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Ветер Северо-Восточный, в порывах до 3-8 м\с. На территории НСО мы ждем дневные температуры в +25...+30 градусов, местами до +35 градусов. Облачно, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
«Яндекс» дает схожий прогноз погоды в Новосибирске на 2 августа 2020 года. Утром будет +14...+25 градусов, днем — +26...+28 градусов, а вечером небольшое понижение температуры до +20 градусов тепла. Погода ясная, без осадков. Ветер слабый, около 2 м\с.
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ИСТОЧНИК KP.RU