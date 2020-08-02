2020-08-02T05:43:56+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 2 августа 2020 года: можно ли сегодня на пляж

Объясняем, какой будет погода в Новосибирске на 2 августа 2020 года
Никита МАНЬКО
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Погода в Новосибирске порадует горожан теплом.Погода в Новосибирске порадует горожан теплом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на 2 августа 2020 года порадует горожан: днем переменная облачность и жара до +29 градусов. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра не ждут усиления ветра или дождей.

— В Новосибирске днем будет +27...+29 градусов. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Ветер Северо-Восточный, в порывах до 3-8 м\с. На территории НСО мы ждем дневные температуры в +25...+30 градусов, местами до +35 градусов. Облачно, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

«Яндекс» дает схожий прогноз погоды в Новосибирске на 2 августа 2020 года. Утром будет +14...+25 градусов, днем — +26...+28 градусов, а вечером небольшое понижение температуры до +20 градусов тепла. Погода ясная, без осадков. Ветер слабый, около 2 м\с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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