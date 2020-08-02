Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Увы, болезнь в регионе пока и не думает отступаь: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 августа 2020 года.
Сейчас уже не осталось ни одного района, где не было было заболевших людей. Только за прошедшие сутки тесты выявили 98 новых случаев COVID-19 в Новосибирской области. Четыре пациента скончались от COVID-19 в Новосибирске.
Всего с начала вспышки опасного заболевания в регионе заразились 9 444человек, в том числе 556 детей. От COVID-19 в регионе умерли уже 234 человека
В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1282 взрослых пациента с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Еще 744 пациента госпитализированы в районные больницы Новосибирской области.
Карта распространения COVID-19 в Новосибирской области на 2 августа 2020 года
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ИСТОЧНИК KP.RU
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