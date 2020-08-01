2020-08-01T15:33:24+03:00
Недвижимость

Сквер, цветник, парковки – власти показали, как будет выглядеть «концессионная» поликлиника в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание на площадке, где работы начнутся в первую очередь
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирской области запланировано построить по концессии семь поликлиник. Фото: www.nso.ruВ Новосибирской области запланировано построить по концессии семь поликлиник. Фото: www.nso.ru
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- Здорово, что мы в этом году выходим на стадию строительной реализации этого давнего проекта, с частным партнером, с концессионной компанией. Мы только что провели совещание «на ногах», и понимаем, что в августе уже появятся строители, которые начнут заниматься подготовкой территории, - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании в Кировском районе.

Глава региона встретился с партнерами, которые взялись возвести по концессии семь поликлиник. Первое здание, если все пойдет по плану, начнут строить уже совсем скоро.

- Интерьеры будут оформлены по функциональному назначению. Будут созданы комфортные условия необходимые для маломобильных групп населения, будут специальные пандусы, лифты, специальные санитарные комнаты, специальная навигация для людей с ограниченными физическими возможностями. Также в рамках проекта будет полностью благоустроена прилегающая территория, обустроены парковки, порядка девяноста машиномест. Будет сквер, скамейки, цветники,– описал будущую поликлинику №22 первый заместитель генерального директора Производственной фирмы «ВИС» Евгений Баскаков.

А до конца 2022 года в Новосибирске должно появиться семь «концессионных» поликлиник, оборудованных по последнему слову техники. Предварительно затраты оценивают в 7,8 миллиардов рублей, из которых 80% – частные инвестиции.

Поликлиники обещают сделать по всем стандартам современности. Фото: www.nso.ru

Поликлиники обещают сделать по всем стандартам современности. Фото: www.nso.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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