«Радует толпа с огнетушителями» - новосибирцы стали очевидцами того, как полыхает грузовик

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:19:38+03:00

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Жители Новосибирска стали очевидцами инцидента в районе Гусинобродского шоссе. На дороге вспыхнул грузовик.

Видео с горящим автомобилем выложил в Facebook общественный активист Олег Викторович. На кадрах видно, что рядом с машиной не находится водителя, очевидцы потушить пламя не пытаются.

«Радует толпа с огнетушителями, у каждого же в машине есть», - саркастично заметил в соцсети один из комментаторов.

«Там уже очень хорошо горело, вся кабина и двигатель, то есть с автомобильным огнетушителем там делать нечего», - написал в ответ Викторович.

ИСТОЧНИК KP.RU