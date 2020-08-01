«Радует толпа с огнетушителями» - новосибирцы стали очевидцами того, как полыхает грузовик
Машина загорелась в районе Гусинобродского шоссе
Видео с полыхающим грузвоиком выложил в Facebook новосибирский активист. Фото: Олег ВикторовичФото: СОЦСЕТИ
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Жители Новосибирска стали очевидцами инцидента в районе Гусинобродского шоссе. На дороге вспыхнул грузовик.
Видео с горящим автомобилем выложил в Facebook общественный активист Олег Викторович. На кадрах видно, что рядом с машиной не находится водителя, очевидцы потушить пламя не пытаются.
«Радует толпа с огнетушителями, у каждого же в машине есть», - саркастично заметил в соцсети один из комментаторов.
«Там уже очень хорошо горело, вся кабина и двигатель, то есть с автомобильным огнетушителем там делать нечего», - написал в ответ Викторович.
ИСТОЧНИК KP.RU