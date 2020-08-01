2020-08-01T12:56:08+03:00
Общество

В Новосибирске мужчина погиб, упав с высоты. У следствия уже есть версия

По предварительной информации СКР, горожанин сорвался, когда ремонтировал балкон
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мужчна погиб, упав с высоты.Мужчна погиб, упав с высоты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На улице Титова, 19 обнаружено тело мужчины. Позвонив правоохранителям, люди сообщили, что, он, вероятно, упал с высоты. СКР проводит проверку, у сотрудников уже есть версия.

- По предварительным данным следствия, мужчина производил строительные работы (ремонт балкона) между 4 и 3 этажами, - сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Анастасия Кулешова.

Сотрудники назначили экспертизу, которая может подтвердить, или опровергнуть эту версию.

Возможно, мужчина упал, ремонтируя балкон. Фото: СКР

Возможно, мужчина упал, ремонтируя балкон. Фото: СКР

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ИСТОЧНИК KP.RU

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