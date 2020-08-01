В Новосибирске мужчина погиб, упав с высоты. У следствия уже есть версия
На улице Титова, 19 обнаружено тело мужчины. Позвонив правоохранителям, люди сообщили, что, он, вероятно, упал с высоты. СКР проводит проверку, у сотрудников уже есть версия.
- По предварительным данным следствия, мужчина производил строительные работы (ремонт балкона) между 4 и 3 этажами, - сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Анастасия Кулешова.
Сотрудники назначили экспертизу, которая может подтвердить, или опровергнуть эту версию.
Возможно, мужчина упал, ремонтируя балкон. Фото: СКР
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU