Сибирячку отдали под суд за то, что забрала чужие деньги из уличного туалета
Жительница Краснозерского района Ирина Дзюба смогла избежать уголовного приговора. Ее уличили в том, что забрала чужие деньги, но до наказания дело не дошло.
«Находясь в постройке туалета, расположенного на усадьбе жилого дома, обнаружила в находившемся там ведре полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме 10000 рублей купюрами, достоинством по 5000 рублей каждая», - сообщает Краснозерский районный суд о событиях, что произошли еще в апреле.
Далее, по данным обвинения, Дзюба взяла найденные деньги и положила себе в карман. С ними благополучно ушла. Владелица денег заметила пропажу, и дело дошло до суда. Но затем события развернулись в пользу Ирины.
«Причиненный ущерб полностью возмещен. В ходе судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон», - сообщает суд.
В итоге дело прекращено.
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ИСТОЧНИК KP.RU