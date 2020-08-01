2020-08-01T12:17:21+03:00
Происшествия

Сибирячку отдали под суд за то, что забрала чужие деньги из уличного туалета

Но потерпевшая простила свою знакомую, и приговор ей выносить не стали
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Уголовное дело о краже из туалета закончилось примирением.Уголовное дело о краже из туалета закончилось примирением.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Краснозерского района Ирина Дзюба смогла избежать уголовного приговора. Ее уличили в том, что забрала чужие деньги, но до наказания дело не дошло.

«Находясь в постройке туалета, расположенного на усадьбе жилого дома, обнаружила в находившемся там ведре полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме 10000 рублей купюрами, достоинством по 5000 рублей каждая», - сообщает Краснозерский районный суд о событиях, что произошли еще в апреле.

Далее, по данным обвинения, Дзюба взяла найденные деньги и положила себе в карман. С ними благополучно ушла. Владелица денег заметила пропажу, и дело дошло до суда. Но затем события развернулись в пользу Ирины.

«Причиненный ущерб полностью возмещен. В ходе судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон», - сообщает суд.

В итоге дело прекращено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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