Автомобилист расстрелял 19-летнего новосибирца из украденного травматического пистолета

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:55:16+03:00

Агрессивный стрелок скрылся, но полицейские нашли его. Оказалось, что задержанный палил из украденного пистолета

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В Новосибирске взбесившийся автомобилист устроил пальбу по человеку. Тот получил несколько ранений, а стрелок сбежал. Впрочем, ненадолго.

События, похожие на фрагмент фильма-боевика, произошли в Новосибирске 31 июня. На улице Хилокской поскандалили два водителя. Чтобы выяснить отношения, назначили встречу, которая состоялась в 16 часов. Один из участников конфликта явился на нее с оружием.

- Произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону второго 19-летнего участника. В результате происшествия потерпевший был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу с непроникающими огнестрельными ранениями поясницы, плеча и руки. С места происшествия стрелявший скрылся, - сообщает областное управление МВД России.

Но тем же вечером полицейские нашли стрелка. Оказалось, житель Ленинского района, возраст – 36 лет. Что более интересно, он палил из пистолета, который числился в розыске – он был похищен еще зимой из автомобиля.

А сам стрелок уже был судим – за кражу и наркотики. Теперь правоохранители решают, какая статья будет вменена задержанному за стрельбу в человека.

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