Два мужчины одного возраста умерли в Новосибирске от коронавируса
В Новосибирской области зафиксировано еще четыре смерти от коронавируса.
- Скончались еще четыре пациента: женщина в возрасте 67 лет и трое мужчин. Двоим из них было 64 года, одному – 82 года, - сообщает областной Оперативный штаб. - В отделениях интенсивной терапии находятся 78 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.
Всего, по официальным данным, от коронавируса умерли 234 человека. За прошедший месяц медики трижды фиксировали по семь таких смертей за сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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