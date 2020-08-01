Два мужчины одного возраста умерли в Новосибирске от коронавируса

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:22:11+03:00

Всего за сутки статистика показала четыре смерти от COVID-19

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В Новосибирской области зафиксировано еще четыре смерти от коронавируса.

- Скончались еще четыре пациента: женщина в возрасте 67 лет и трое мужчин. Двоим из них было 64 года, одному – 82 года, - сообщает областной Оперативный штаб. - В отделениях интенсивной терапии находятся 78 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Всего, по официальным данным, от коронавируса умерли 234 человека. За прошедший месяц медики трижды фиксировали по семь таких смертей за сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU