2020-08-01T10:03:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Антирекорд по заболеванию COVID-19 установлен в Новосибирской области

По официальным данным, за сутки коронавирус диагностирован у 98 человек. До этого прирост пациентов составлял более ста человек в день
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Оперштаб отчитался о свежей статистике по заболеванию коронавирусом.Оперштаб отчитался о свежей статистике по заболеванию коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новосибирской области установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Это положительные данные: впервые за несколько недель количество заболевших за день – меньше ста человек.

- На утро 1 августа в регионе выявили 9 444 случая COVID-19 (+98 за последние сутки), в том числе 556 детей. 7 830 человек выздоровели (+188 за сутки), - сообщает Оперативный штаб региона.

Вместе с тем очевидно, что многие жители болеют, либо переболели коронавирусом, не получив соответствующего диагноза. Об этом говорит тот факт, что у ряда жителей, не получавших лечения, находят антитела к коронавирусу. Это признак того, что люди уже перенесли вирус.

«Не имеете права трогать меня» - пассажирка без маски устроила скандал полицейским. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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