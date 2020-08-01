Антирекорд по заболеванию COVID-19 установлен в Новосибирской области
В Новосибирской области установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Это положительные данные: впервые за несколько недель количество заболевших за день – меньше ста человек.
- На утро 1 августа в регионе выявили 9 444 случая COVID-19 (+98 за последние сутки), в том числе 556 детей. 7 830 человек выздоровели (+188 за сутки), - сообщает Оперативный штаб региона.
Вместе с тем очевидно, что многие жители болеют, либо переболели коронавирусом, не получив соответствующего диагноза. Об этом говорит тот факт, что у ряда жителей, не получавших лечения, находят антитела к коронавирусу. Это признак того, что люди уже перенесли вирус.
«Не имеете права трогать меня» - пассажирка без маски устроила скандал полицейским. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирской области 2020: последние новости»