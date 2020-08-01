МВД напомнило о женщине со шрамом под лопаткой, пропавшей год назад
МВД вновь обращается к новосибирцам за помощью в розыске Марии Бобровской. Женщина числится пропавшей без вести еще с прошлого года. Полиция уже объявляла публично ее приметы, но теперь напоминает повторно:
- Рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые, на левом ухе и под левой лопаткой шрамы. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба.
Мария Бобровская пропала еще 14 июня 2019 году, уйдя из дома на Ипподромской, 29. Тогда она была одета джинсы и темно-синюю куртку.
- Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии Александровне Бобровской, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-21-45, 8-923-104-17-77, - обращается к новосибирцам МВД.
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