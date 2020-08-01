Где в Новосибирской области можно провести отпуск: рассказываем о популярных среди туристов местах

1 Авг. 2020 2020-08-01T02:26:37+03:00

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В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь сибиряков. В частности, многим пришлось изменить свои планы касаемо отпуска, ведь международные перелеты начали возобновлять в России совсем недавно. К тому же, большинство стран до сих пор остаются закрытыми для туристов. Но это совсем не значит, что долгожданный отпуск безнадежно испорчен: найти живописные и интересные места, где можно будет отдохнуть от будничной суеты, буквально не выезжая за пределы родной области.

К примеру, одним из самых популярных туристических маршрутов в НСО уже более десяти лет остается «Ордынское кольцо». Все основные достопримечательности, включая переправу на пароме и природные красоты главного богатства Ордынского района — Караканского бора можно посмотреть буквально за один день. Мы расскажем вам о самых интересных «точках» этого маршрута.

Летом 2014 года местные власти при поддержке правительства региона открыли мемориал, посвященный Ирменскому сражению. Фото: Валерий Панов\ «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Самым известным местом в Ордынском районе считается, пожалуй, слияние реки Ирмень с Обью. А если быть точнее — с Обским морем. Здесь установлен памятный крест в честь знаменитого сражения отряда воеводы Андрея Воейкова и сибирского хана Кучума — поворотного в истории Сибири и Российского государства. Сейчас на месте, где произошла битва, плещется море. Село Пичугово, как многие другие села, было затоплено во время строительства Новосибирской ГЭС. Видимые с берега острова указывают на место, где стояло село. Отряд Воейкова подошел к стану с одной из таких возвышенностей. У нынешнего Новопичугово, в устье Ирмени, сначала, в 1993 году, появился скромный деревянный крест. А летом 2014 года местные власти при поддержке правительства региона открыли на этом месте мемориал, посвященный Ирменскому сражению.

Не менее популярным пунктом маршрута является и «Заволокинская деревня». Фото: Валерий Панов\ «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Не менее популярным пунктом маршрута является и «Заволокинская деревня». Она располагается на на 95-м километре трассы Новосибирск — Ордынское у Нового Шарапа, на месте гибели Геннадия Заволокина — знаменитого гармониста, народного артиста России, создателя и ведущего передачи «Играй, гармонь!». Здесь туристы могут сфотографироваться у огромной гармошки или русской печи на крытой веранде, посетить музей Геннадия Заволокина, который работает круглый год, а если повезет — увидеть росписи в часовне имени преподобного Геннадия Афонского. А раз в два года здесь проводится большой фестиваль народной песни, на который съезжаются участники со всей России и других стран.

Всего на аллее находится 56 закладных камней с табличками населенных пунктов, по разным причинам прекративших свое существование. Фото: Валерий Панов\ «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Разумеется, одной из важных частей путешествия по данному маршруту станет посещение самого поселка Ордынское. В 2021 году населенный пункт будет отмечать свое 300-летие с момента первого письменного упоминания о нем. Одним из самых красивых и интересных мест Ордынского считается парк, расположенный рядом с местным Домом культуры. Там находится уникальная в своем роде Аллея незабытых деревень. Всего здесь 56 закладных камней с табличками населенных пунктов, по разным причинам прекративших свое существование.

Узнать больше об «Ордынском кольце» и полюбоваться яркими снимками из путешествия по данному маршруту, можно в фоторепортаже издания «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

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