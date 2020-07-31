Сибиряк отправился искать металлолом, а нашел серебряный оклад от иконы

31 Июль 2020 2020-07-31T23:06:00+03:00

Кладоискатель из Новосибирска нашел в Маслянинском районе огромный серебряный оклад от иконы. Фото: Сергей Копаев

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Кладоискатель из Новосибирска нашел в Маслянинском районе серебряный оклад от иконы. По словам самого сибиряка, на такую впечатляющую находку он наткнулся, когда отправился за металлоломом.

— Начал копать и офонарел, когда выкопал, увидел оклад серебряный в золочении. Правда, он был наполовину обрезан, что конечно жаль. Оклад очень большой, часть оклада составила 205 граммов, вторую часть оклада так и не нашел, — рассказал Сергей Копаев изданию «Сибкрай.ru».

В коллекции сибиряка есть различные старинные монеты, кресты, колеса и даже бивень мамонта. Фото: Сергей Копаев

Кладоискательством сибиряк занимается уже десять лет. За это время коллекцию его находок уже успели пополнить различные старинные монеты, кресты, колеса и даже бивень мамонта. В поисках новых экспонатов Сергей путешествует по старым деревням, хуторам и заимкам Новосибирской области. Некоторые свои находки сибиряк оставляет себе на память, а некоторые — продает другим коллекционерам.

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