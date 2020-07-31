2020-07-31T23:06:00+03:00
Общество

Сибиряк отправился искать металлолом, а нашел серебряный оклад от иконы

Впечатляющую находку мужчина обнаружил в Маслянинском районе
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Кладоискатель из Новосибирска нашел в Маслянинском районе огромный серебряный оклад от иконы. Фото: Сергей КопаевКладоискатель из Новосибирска нашел в Маслянинском районе огромный серебряный оклад от иконы. Фото: Сергей Копаев
Изменить размер текста:

Кладоискатель из Новосибирска нашел в Маслянинском районе серебряный оклад от иконы. По словам самого сибиряка, на такую впечатляющую находку он наткнулся, когда отправился за металлоломом.

— Начал копать и офонарел, когда выкопал, увидел оклад серебряный в золочении. Правда, он был наполовину обрезан, что конечно жаль. Оклад очень большой, часть оклада составила 205 граммов, вторую часть оклада так и не нашел, — рассказал Сергей Копаев изданию «Сибкрай.ru».

В коллекции сибиряка есть различные старинные монеты, кресты, колеса и даже бивень мамонта. Фото: Сергей Копаев

В коллекции сибиряка есть различные старинные монеты, кресты, колеса и даже бивень мамонта. Фото: Сергей Копаев

Кладоискательством сибиряк занимается уже десять лет. За это время коллекцию его находок уже успели пополнить различные старинные монеты, кресты, колеса и даже бивень мамонта. В поисках новых экспонатов Сергей путешествует по старым деревням, хуторам и заимкам Новосибирской области. Некоторые свои находки сибиряк оставляет себе на память, а некоторые — продает другим коллекционерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк отправился искать металлолом, а нашел серебряный оклад от иконы
В новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна назначен новый директор
Матч «Сибирь»-«Амур» 31 июля 2020 года: главное об игре
Вот это психанула: сибирячка отомстила мужу после ссоры, разрисовав краской машину
Новосибирск признали городом с самым большим количеством летних веранд в стране
Новосибирских тренеров по ММА избили в Сочи: полиция проводит проверку
Начался суд из-за нарушений в ковидном госпитале, который проверил Роспотребнадзор
Погода в Новосибирске на выходные 1 и 2 августа 2020 года: синоптики объяснили, когда вернется жара
В мэрии Новосибирска рассказали про ливневки и улицы, которые «плывут» во время дождей
«Грелка заменила ему маму»: ветеринары спасли 40-граммового ежика
Родственники не заметили, как она ушла: в Новосибирске ищут 84-летнюю бабушку в белом вязаном берете
«Вот это красота»: астроном снял полет ракеты «Протон» над Новосибирском
Овца устроила переполох в центре Новосибирска, сбежав с Курбан-байрама
Четверг – нерыбный день
Маленькие сестры, которых искали сутки в Новосибирске, рассказали, из-за чего сбежали из дома на самокатах
У новосибирца на крыше случился сердечный приступ: спускали его спасатели
В Ленинском районе Новосибирска появилась большая современная спортплощадка
«Ростелеком» в Сибири научил пенсионеров развлекаться и учиться в онлайне
Появилось видео, как иномарка протаранила двух подростков на мопеде в Новосибирске
В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 105 человек: выздоровели в два раза больше
Стало известно состояние сибиряка, которого вынесли из горящей квартиры
«Лежал под завалами хлама»: в Новосибирске пожарные вынесли мужчину из горевшей квартиры
В Новосибирской области от коронавируса скончались 7 человек: среди них 99-летний пенсионер
Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин
Члены коллектива АО «РЭС» вошли в число победителей городского конкурса на лучшие фото и видео к 75-летию Победы
Маленькие сестры, пропавшие на самокатах в Новосибирске, рассказали, где были всю ночь
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR