Прожить месяц на 12 тысяч: эксперты подсчитали «минималку», необходимую новосибирцу на 30 дней

1 Авг. 2020 2020-07-31T22:58:56+03:00

Облстат обновил данные о прожиточном минимуме. Из этой суммы больше всего требуется на питание

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Эксперты подсчитали прожиточный минимум для жителя Новосибирской области. Эта сумма меняется в зависимости от цен на товары и услуги. По итогу второго квартала этого года, «минималка» составила 12 284 рубля – таковы данные ведомства.

Впрочем, это – средняя цифра. Если ранжировать по категориям, то трудоспособному населению отведено немного больше – 13 054. Ребенку, по расчетам экспертов, необходимо 12 729 рублей, а пенсионеру – 9 823.

- В расчете на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на: питание – 42,1% (5171 рубль); непродовольственные товары – 25,2% (3103 рубля); оплату услуг – 25,3% (3107 рублей); налоги – 7,4% (903 рубля), - дает расчеты Облстат.

ИСТОЧНИК KP.RU