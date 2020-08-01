2020-07-31T22:56:41+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 1 августа 2020 года: день будет, как в сентябре

В городе продолжает стоять нежаркая погода, а небесная канцелярия делится осадками
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Синоптики прогнозируют небольшой дождь.Синоптики прогнозируют небольшой дождь.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Первый день августа не будет знойным. Портал Gismeteo прочит температуру до +23°C. Учитывая, что в диапазоне около +20° температура крутится уже несколько дней, их можно сравнить с бабьим летом в середине сентября.

Часть субботнего дня будет пасмурной, возможен небольшой дождь. Ветер – до пяти метров с секунду, но он не будет дуть с такой силой постоянно.

Более «летними» должны оказаться последующие дни. В воскресенье синоптики ожидают температуру до +26°C, а в понедельник – до +27°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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