2020-07-31T20:16:44+03:00
Спорт

Матч «Сибирь»-«Амур» 31 июля 2020 года: главное об игре

Матч «Сибирь»-«Амур» 31 июля 2020 года: рассказываем, чем закончился
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Первый контрольный матч для хоккейной команды «Сибирь» закончился поражением. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)\https://vk.com/hcsibir1962Первый контрольный матч для хоккейной команды «Сибирь» закончился поражением. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)\https://vk.com/hcsibir1962
Изменить размер текста:

Рассказываем, как прошел матч «Сибирь»-«Амур» 31 июля 2020 года. Эта игра закончилась поражением для хоккейной команды «Сибирь». Новосибирские спортсмены проиграли Хабаровскому «Амуру» со счетом 0:3.

На протяжении этого матча обе команды получили достаточно большое количество удалений. На счету «Сибири» их было всего восемь. В первые два периода ни одной шайбы не забросили ни наши спортсмены, ни их соперники из Хабаровска. Все решилось в последний период игры: «Амур» забросил «Сибири» целых три шайбы.

Вторую контрольную встречу «Амур» и «Сибирь» проведут 1 августа. Любимую команду активно поддерживают преданные болельщики. В комментариях под постом многие сибиряки написали, что расстраиваться этому поражению не стоит и пожелали удачи спортсменам в предстоящих играх:

— Это не страшно. Завтра будет лучше. Сибирь, вперед!

— Удачи, родные!

— Все будет хорошо, уверен, мы выйдем в финал.

— Сегодня играл не основной состав, а молодые спортсмены. Так что, не все так плохо, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матч «Сибирь»-«Амур» 31 июля 2020 года: главное об игре
Вот это психанула: сибирячка отомстила мужу после ссоры, разрисовав краской машину
Новосибирск признали городом с самым большим количеством летних веранд в стране
Новосибирских тренеров по ММА избили в Сочи: полиция проводит проверку
Начался суд из-за нарушений в ковидном госпитале, который проверил Роспотребнадзор
Погода в Новосибирске на выходные 1 и 2 августа 2020 года: синоптики объяснили, когда вернется жара
В мэрии Новосибирска рассказали про ливневки и улицы, которые «плывут» во время дождей
«Грелка заменила ему маму»: ветеринары спасли 40-граммового ежика
Родственники не заметили, как она ушла: в Новосибирске ищут 84-летнюю бабушку в белом вязаном берете
«Вот это красота»: астроном снял полет ракеты «Протон» над Новосибирском
Овца устроила переполох в центре Новосибирска, сбежав с Курбан-байрама
Четверг – нерыбный день
Маленькие сестры, которых искали сутки в Новосибирске, рассказали, из-за чего сбежали из дома на самокатах
У новосибирца на крыше случился сердечный приступ: спускали его спасатели
В Ленинском районе Новосибирска появилась большая современная спортплощадка
«Ростелеком» в Сибири научил пенсионеров развлекаться и учиться в онлайне
Появилось видео, как иномарка протаранила двух подростков на мопеде в Новосибирске
В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 105 человек: выздоровели в два раза больше
Стало известно состояние сибиряка, которого вынесли из горящей квартиры
«Лежал под завалами хлама»: в Новосибирске пожарные вынесли мужчину из горевшей квартиры
В Новосибирской области от коронавируса скончались 7 человек: среди них 99-летний пенсионер
Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин
Члены коллектива АО «РЭС» вошли в число победителей городского конкурса на лучшие фото и видео к 75-летию Победы
Маленькие сестры, пропавшие на самокатах в Новосибирске, рассказали, где были всю ночь
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR