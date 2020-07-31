Матч «Сибирь»-«Амур» 31 июля 2020 года: главное об игре

31 Июль 2020 2020-07-31T20:16:44+03:00

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Рассказываем, как прошел матч «Сибирь»-«Амур» 31 июля 2020 года. Эта игра закончилась поражением для хоккейной команды «Сибирь». Новосибирские спортсмены проиграли Хабаровскому «Амуру» со счетом 0:3.

На протяжении этого матча обе команды получили достаточно большое количество удалений. На счету «Сибири» их было всего восемь. В первые два периода ни одной шайбы не забросили ни наши спортсмены, ни их соперники из Хабаровска. Все решилось в последний период игры: «Амур» забросил «Сибири» целых три шайбы.

Вторую контрольную встречу «Амур» и «Сибирь» проведут 1 августа. Любимую команду активно поддерживают преданные болельщики. В комментариях под постом многие сибиряки написали, что расстраиваться этому поражению не стоит и пожелали удачи спортсменам в предстоящих играх:

— Это не страшно. Завтра будет лучше. Сибирь, вперед!

— Удачи, родные!

— Все будет хорошо, уверен, мы выйдем в финал.

— Сегодня играл не основной состав, а молодые спортсмены. Так что, не все так плохо, — пишут люди.

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