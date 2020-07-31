Вот это психанула: сибирячка отомстила мужу после ссоры, разрисовав краской машину

31 Июль 2020 2020-07-31T19:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях переполох среди новосибирцев вызвала фотография автомобиля, разрисованного краской. На машине была крупная надпись «Прости», из-за чего многие решили, что авто, стало быть, преподнес молодой человек девушке в качестве извинения. Пусть и весьма оригинального. Однако, на самом деле эта история оказалось куда более интересной. О том, почему же все-таки машина оказалась разукрашенной, КП-Новосибирск рассказала автор этого граффити.

Автомобиль супруга сибирячка разукрасила на его день рождения. Фото: Предоставлено героями материала

— В действительности, дело было вот в чем: мы с мужем в браке уже три года, и, видимо, наступил тот самый кризис трех лет: начались конфликты, ссоры, а на горизонте уже маячил развод и раздел имущества. Приближался его юбилей и я решила пойти ва-банк: сделать что-то, что смогло бы разжечь вновь огонь любви или окончательно поставить точку в наших отношениях, — рассказала КП-Новосибирск Виолетта. — Зная, как трепетно и с какой любовью супруг относится к своей машине, я решила немного похулиганить и разукрасить его авто. Краска, конечно же, была смываемая. Праздник мы отмечали в Заельцовском парке. Пока муж отдыхал вместе с друзьями и не о чем не подозревал, я вовсю орудовала баллончиком. Благо, время было уже позднее, людей в парке было не много. В послании «прости» имела в виду только то, что не оправдала его ожиданий! Когда работа была почти закончена, случилось нечто неожиданное: подъехал отряд полиции. Но, благо, именинник был уже на подходе. Получилось очень антуражно: полиция, разрисованная машина, и круглые глаза мужа. В итоге, мой посыл и чувство юмора супруг оценил, а стражам порядка мы все спокойно объяснили. Вот такой вот вышел сюрприз. Но каково же было наше удивление, в сети мы увидели нашу машину, и мне посыпалось много вопросов о том, простила ли я его? Судя по всему, дело в том, что те части рисунка, где были написаны поздравления с днем рождения, вчера смыло утренним дождем, и осталась только надпись «прости». Вот люди и сделали поспешные выводы.

Машину сибиряки благополучно очистили в автомойке. Фото: Предоставлено героями материала

Машину сибиряки благополучно очистили в автомойке. Теперь автомобиль снова блестит и напоминает супругам о том, что иногда лучшим помощником в решении семейных проблем может стать чувство юмора. Ведь, по словам Виолетты, конфликтов у них с мужем теперь стало значительно меньше. Может быть, дело в полученном заряде хорошего настроения, а может быть и в обещании супруги о том, что в следующий раз краска будет несмываемая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU