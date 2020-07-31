2020-07-31T17:17:30+03:00
Общество

В Новосибирске судят ковидный госпиталь после проверки Роспотребнадзора

В больнице не соблюдали эпидемиологические нормы
Алена КУЛЕШОВА
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Сейчас дело об административных нарушениях в больнице рассматривает Ленинский районный суд.Сейчас дело об административных нарушениях в больнице рассматривает Ленинский районный суд.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в Городскую клиническую больницу № 11 и обнаружил, что там не соблюдаются необходимые эпидемиологические нормы. Сейчас дело об административных нарушениях рассматривает Ленинский районный суд.

— К рассмотрению дела об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения…) суд приступил 30 июля. Известно, что после внеплановой проверки больницы сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, были нарушены гигиенические правила и стандарты при работе с пациентами. Людей с коронавирусом или подозрением на него помещали на изоляцию в палаты, где не было оборудования для обеззараживания воздуха, а прием пациентов осуществлялся через общий коридор первого этажа приемного отделения.

В настоящее время рассмотрение дела было отложено до второго октября 2020 года. КП-Новосибирск направила запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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