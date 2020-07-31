Новосибирских тренеров по ММА избили в Сочи: полиция проводит проверку

31 Июль 2020 2020-07-31T18:27:10+03:00

Один из пострадавших уверяет, что напал работник его клуба

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В полиции прокомментировали информацию об избиении новосибирских тренеров ММА в Сочи. ЧП произошло 13 июля, досталось Максиму Пичугину и Александру Маслакову. Об этом рассказал корреспонденту КП-Новосибирск один из пострадавших. Тренера утверждают, что нападение было организовано тренером Владом А.

— У меня есть клуб в Сочи. Влад был его работником - и тренером, и администратором в одном лице. Я приехал попросить отчетность, на что он сказал, что в понедельник 13 июля предоставит все бумаги, — рассказал КП-Новосибирск Максим Пичугин.

Как рассказывает сибиряк дальше, он приехал за бумагами, а его вместо одного работника ждало восемь человек. Александра тоже били несколько человек.

— Меня ударили сзади, я упал, разбил голову. У меня диагностировали перелом костей черепа, а у моего товарища два сломанных ребра, — говорит Максим.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю прокомментировали конфликт между спортсменами.

— Нам поступило заявление от работника клуба, что на территории была драка. Проводится проверка, ждем результатов судебно-медицинской экспертизы. По ее результатом будет принято решение, — сообщают в пресс-службе МВД.

Как говорят правоохранители, заявление от пострадавших в отделение не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU