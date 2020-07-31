Родственники не заметили, как она ушла: в Новосибирске ищут 84-летнюю бабушку в белом вязаном берете

31 Июль 2020 2020-07-31T13:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске волонтеры ищут 84-летнюю Зою Петровну Чупикову (Помазкину). Бабушка пропала сегодня, 31 июля, в Железнодорожном районе. Родственники не заметили, как пенсионерка, около полудня, вышла из дома. Известно, что женщина страдает возрастной потерей памяти, может плохо ориентироваться на местности и нуждаться в помощи врачей.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы чуть ниже плеч, собраны в шишку, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения бабушка была одета в белую ветровку, черные брюки и черные кроссовки. На голове у пенсионерки был белый вязаный берет.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Зоя Петровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU