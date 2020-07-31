Родственники не заметили, как она ушла: в Новосибирске ищут 84-летнюю бабушку в белом вязаном берете
В Новосибирске волонтеры ищут 84-летнюю Зою Петровну Чупикову (Помазкину). Бабушка пропала сегодня, 31 июля, в Железнодорожном районе. Родственники не заметили, как пенсионерка, около полудня, вышла из дома. Известно, что женщина страдает возрастной потерей памяти, может плохо ориентироваться на местности и нуждаться в помощи врачей.
— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы чуть ниже плеч, собраны в шишку, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения бабушка была одета в белую ветровку, черные брюки и черные кроссовки. На голове у пенсионерки был белый вязаный берет.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Зоя Петровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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