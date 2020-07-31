2020-07-31T12:46:09+03:00
Общество

Овца устроила переполох в центре Новосибирска, сбежав с Курбан-байрама

Прогулявшись по центру, животное устремилось в сторону автовокзала
Галина СИМОНОВА
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Днем, 31 июля, в центре Новосибирска заметили овцу, разгуливающую по дороге. Фото: "АСТ-54"Днем, 31 июля, в центре Новосибирска заметили овцу, разгуливающую по дороге. Фото: "АСТ-54"
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Днем, 31 июля, в центре Новосибирска заметили овцу, разгуливающую по дороге. В соцсетях сибиряки предполагают, что животное сбежало с праздника Курбан-байрам, который сегодня отмечают мусульмане.

— Бедное животное мечется среди автомобилей на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Возможно, овца сбежала с праздника Курбан-байрам, который сегодня отмечают.

В соцсетях сибиряки предполагают, что животное сбежало с праздника Курбан-байрам. Фото: "АСТ-54"

В соцсетях сибиряки предполагают, что животное сбежало с праздника Курбан-байрам. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, о том, что, побегав среди стоящих в пробке авто, овечка устремилась в сторону автовокзала.

— Пока мы стояли в пробке на Красном проспекте, она металась среди авто, бодро пробежала около моего автомобиля и устремилась в сторону автовокзала, — пояснил журналистам Дмитрий.

Побегав по центру города, животное устремилось в сторону автовокзала. Фото: "АСТ-54"

Побегав по центру города, животное устремилось в сторону автовокзала. Фото: "АСТ-54"

Тем временем, в комментариях под постом многие сибиряки высказывали свои версии о том, что парнокопытное забыло в центре мегаполиса. И не пренебрегают чувством юмора:

— А я видела, как она со стороны ЖД путей бежала. Приехала на поезде смотреть достопримечательности, не иначе.

— Уже не первый год такая ситуация, может правда с праздника этого сбежала.

— Чего только в Сибири не увидишь, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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