Овца устроила переполох в центре Новосибирска, сбежав с Курбан-байрама

31 Июль 2020 2020-07-31T12:46:09+03:00

Днем, 31 июля, в центре Новосибирска заметили овцу, разгуливающую по дороге. Фото: "АСТ-54"

Прогулявшись по центру, животное устремилось в сторону автовокзала

Изменить размер текста: A A

Днем, 31 июля, в центре Новосибирска заметили овцу, разгуливающую по дороге. В соцсетях сибиряки предполагают, что животное сбежало с праздника Курбан-байрам, который сегодня отмечают мусульмане.

— Бедное животное мечется среди автомобилей на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Возможно, овца сбежала с праздника Курбан-байрам, который сегодня отмечают.

В соцсетях сибиряки предполагают, что животное сбежало с праздника Курбан-байрам. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, о том, что, побегав среди стоящих в пробке авто, овечка устремилась в сторону автовокзала.

— Пока мы стояли в пробке на Красном проспекте, она металась среди авто, бодро пробежала около моего автомобиля и устремилась в сторону автовокзала, — пояснил журналистам Дмитрий.

Побегав по центру города, животное устремилось в сторону автовокзала. Фото: "АСТ-54"

Тем временем, в комментариях под постом многие сибиряки высказывали свои версии о том, что парнокопытное забыло в центре мегаполиса. И не пренебрегают чувством юмора:

— А я видела, как она со стороны ЖД путей бежала. Приехала на поезде смотреть достопримечательности, не иначе.

— Уже не первый год такая ситуация, может правда с праздника этого сбежала.

— Чего только в Сибири не увидишь, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU