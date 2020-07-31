Четверг – нерыбный день

31 Июль 2020 2020-07-31T12:18:46+03:00

В четверг 30 июля на объектах, находящихся под охраной Агентства Безопасности ГВАРДИЯ произошли сразу несколько правонарушений, так или иначе связанных с мясом

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В 14:09 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного в Центральном районе на ул. Каменская. В магазине возник конфликт с покупателем, которого не устроила цена взвешенного куска мяса. Поскольку мужчина вел себя весьма агрессивно и в выражениях не стеснялся, продавцы вызвали ГБР. Прибывшие на вызов гвардейцы помогли успокоить покупателя и урегулировать тем самым конфликт.

В 16:01 кнопку тревожной сигнализации нажали в мясном магазине, находящемся в Железнодорожном районе Новосибирска на ул. 1905 года. Прибывшему экипажу ГБР продавцы указали на пьяницу, уснувшего на ступеньках возле входа в магазин. Гвардейцы разбудили бродягу и вынудили его уйти.

В 18:25 охранная сигнализация сработала в одной из квартир многоэтажного жилого дома, находящегося в Ленинском районе на ул. Немировича-Данченко. Прибывших бойцов ГБР встретил хозяин квартиры, который как выяснилось, жарил на кухне мясо, и оно подгорело. На образовавшийся чад отреагировал дымовой датчик.