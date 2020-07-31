В Ленинском районе Новосибирска появилась большая современная спортплощадка

31 Июль 2020 2020-07-31T11:09:30+03:00

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С просьбой помочь благоустроить заброшенное пространство в партию обратились местные жители. На то, чтобы вместо зарослей и заброшенных погребов появилась обустроенная спортплощадка, потребовалось два года и почти два миллиона рублей.

Поздравляя местных жителей со сдачей объекта, депутат Госдумы Александр Карелин отметил, что это событие совпало со знаменательной для отечественного спорта датой – ровно 40 лет назад легкоатлет Виктор Маркин выиграл Олимпийские игры в Москве.

– Символично, что в день замечательного триумфа, который дал повод гордиться тем, что мы его земляки, здесь открывается площадка. И я уверен, что именно отсюда кто-то из вас получит первый шанс попасть в мир большого спорта, станет спортивным, сильным и достигнет тех, результатов, которые продемонстрировал наш знаменитый земляк, – сказал Александр Карелин, обращаясь к детям из близлежащих домов. – Главное, чтобы каждый из тех, кто придет сюда был упорным и выбрал правильное отношение к жизни, а спортивное – самое верное.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Появление новой спортплощадки ждали все жители Ленинского района, заметил депутат новосибирского горсовета, член фракции «Единая Россия» Николай Тямин. По его словам, еще до торжественного открытия удобство и качество нового инвентаря оценили первые юные спортсмены.

– Я был удивлен, когда приехал сюда ранним утром, в день открытия площадки, и увидел, что здесь уже играют две команды подростков, которые самостоятельно составили график занятий, без привлечения взрослых. Осталось решить только одну проблему: как в этот плотный график включить пожилых людей, у которых тоже есть желание заниматься спортом на свежем воздухе, – сказал Николай Тямин, добавив, что скоро в соседнем микрорайоне откроется аналогичное спортивное пространство.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, в рамках регионального партийного проекта «Территория детства» единороссы занимаются установкой детских городков и спортивных площадок во всех районах Новосибирска. Реализация проекта рассчитана на 2018–2020 годы. Одной из его особенностей является то, что люди сами определяют место расположения и вид площадки.