«Вот это красота»: астроном снял полет ракеты «Протон» над Новосибирском

31 Июль 2020 2020-07-31T14:11:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирский фотограф Алексей Чуров заснял полет ракеты «Протон-М», которую запустили с «Байконура» 31 июля 2020 года после полуночи по московскому времени. По данным Роскосмоса, ракета вывела на орбиту космические спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80». Момент падения отработанной ступени ракеты был хорошо виден из Новосибирска.

— Астрономы-любители специально ждали этого запуска, я снимал видео на пляже около Заельцовского парка. В этот раз повезло с погодой, даже не пришлось выезжать за город, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Чуров.

По словам астронома, многие наблюдатели заранее ждут запуски с «Байконура», следя за сайтом Роскосмоса. Обычно ракеты стартуют из Казахстана и сбрасывают ступени над горами Алтая, там их забирают специальные команды госкорпорации. Но для наблюдений за ночным небом новосибирцам обычно приходится выезжать за город — в столице Сибири слишком много засветки. А в этот раз, считай, повезло.

— Ближайшие даты для следующих наблюдений — пик метеорного потока «Персеиды» 13 августа и противостояние Земли и Марса в сентябре, — подсказал Алексей Чуров.

Падение второй ступени «Протон-М» и створок обтекателя.С космодрома Байконур на 31 июля 2020 года в 00:25:19 мск состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80». На видео Падение второй ступени «Протон-М» и створок обтекателя. г.Новосибирск Видео Алексея Чурова https://vk.com/apertura_nsk Canon 6D, Sigma 35/1.4, 1/4 sec, f2.8, iso 1600, crop 29 кадров. 5 к./сек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU