2020-07-31T10:23:03+03:00
Общество

«Ростелеком» в Сибири научил пенсионеров развлекаться и учиться в онлайне

31 июля состоялся очередной онлайн-урок для пенсионеров Новосибирска, на котором волонтеры «Ростелекома» рассказали ученикам о том, как проводить время в сети не только увлекательно, но и полезно. Участниками вебинара «Интернет для души» стали 28 человек
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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В этот раз слушатели урока узнали об интересных развлекательных, познавательных и образовательных сайтах. Например, пенсионеры изучили платформу «Открытое образование», познакомились с сервисом для HD-трансляций спектаклей из ведущих театров Москвы и посмотрели на интернет-галерею живописи.

«Ученики наших курсов -очень активные и деятельные люди, которые до вынужденной изоляции были постоянными посетителями театров, концертных залов и музеев. Поэтому новый урок стал для них как нельзя более актуальным, ведь теперь они точно знают, как даже из дома послушать музыку или посмотреть спектакль. Кроме того, наши волонтеры познакомили их и с необычными ресурсами, позволяющими виртуально путешествовать по миру и даже наблюдать за космической станцией», -отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» -директор по работе с массовым сегментом.

Участников вебинара по итогам занятия ждал подарок от «Ростелекома» -промокод на бесплатную подписку в цифровом видеосервисе Wink на месяц. Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Новый урок стал продолжением онлайн-занятий, которые проводит для пенсионеров Сибири компания «Ростелеком». Волонтеры оператора уже научили пожилых людей дистанционно заказывать продукты и лекарства, оплачивать услуги ЖКХ через интернет и пользоваться порталом госуслуг.

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«Ростелеком» в Сибири научил пенсионеров развлекаться и учиться в онлайне
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