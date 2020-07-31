2020-07-31T08:15:08+03:00
Происшествия

Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин

Деньги она потратила менее чем за сутки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячку, укравшую у подруги почти 30 тысяч рублей, задержали полицейские. Фото: архив «КП»Сибирячку, укравшую у подруги почти 30 тысяч рублей, задержали полицейские. Фото: архив «КП»
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В Новосибирске будут судить 38-летнюю женщину, обокравшую подругу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— По версии следствия, сибирячка 18 апреля она вместе с 33-летней подругой выпивали. Подруга передала женщине свою карту, сказала от нее пин-код и отправила в магазин. Там сибирячка купила спиртное, а в банкомате сняла почти 30 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Камера видеонаблюдения в магазине сняла, как женщина снимает деньги с банкомата. На кадрах видно, что сибирячка сильно пьяна и едва держится на ногах.

Пропажу денег 33-летняя подруга обнаружила только утром. Она сразу обратилась в полицию.

Известно, что сибирячка потратила почти 30 тысяч рублей менее чем за сутки на личные нужды.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее женщина судима не была.

Уголовное дело направлено в суд.

Сибирячка пошла за спиртным, а вместо этого украла с ее карты 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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