Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин
В Новосибирске будут судить 38-летнюю женщину, обокравшую подругу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— По версии следствия, сибирячка 18 апреля она вместе с 33-летней подругой выпивали. Подруга передала женщине свою карту, сказала от нее пин-код и отправила в магазин. Там сибирячка купила спиртное, а в банкомате сняла почти 30 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
Камера видеонаблюдения в магазине сняла, как женщина снимает деньги с банкомата. На кадрах видно, что сибирячка сильно пьяна и едва держится на ногах.
Пропажу денег 33-летняя подруга обнаружила только утром. Она сразу обратилась в полицию.
Известно, что сибирячка потратила почти 30 тысяч рублей менее чем за сутки на личные нужды.
На нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее женщина судима не была.
Уголовное дело направлено в суд.
Сибирячка пошла за спиртным, а вместо этого украла с ее карты 30 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU