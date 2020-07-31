Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин

31 Июль 2020 2020-07-31T08:15:08+03:00

Сибирячку, укравшую у подруги почти 30 тысяч рублей, задержали полицейские. Фото: архив «КП»

Деньги она потратила менее чем за сутки

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В Новосибирске будут судить 38-летнюю женщину, обокравшую подругу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— По версии следствия, сибирячка 18 апреля она вместе с 33-летней подругой выпивали. Подруга передала женщине свою карту, сказала от нее пин-код и отправила в магазин. Там сибирячка купила спиртное, а в банкомате сняла почти 30 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Камера видеонаблюдения в магазине сняла, как женщина снимает деньги с банкомата. На кадрах видно, что сибирячка сильно пьяна и едва держится на ногах.

Пропажу денег 33-летняя подруга обнаружила только утром. Она сразу обратилась в полицию.

Известно, что сибирячка потратила почти 30 тысяч рублей менее чем за сутки на личные нужды.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее женщина судима не была.

Уголовное дело направлено в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793614" frameborder="0"></iframe> Сибирячка пошла за спиртным, а вместо этого украла с ее карты 30 тысяч рублей.

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