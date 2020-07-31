Члены коллектива АО «РЭС» вошли в число победителей городского конкурса на лучшие фото и видео к 75-летию Победы

31 Июль 2020 2020-07-31T07:39:07+03:00

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С 9 по 20 мая горожане присылали в редакцию, а также публиковали в социальных сетях фотографии и видеоролики с празднования Дня Победы в условиях самоизоляции.

По решению городской дирекции творческих программ в число победителей конкурса вошли коллектив и отдельные сотрудники акционерного общества «Региональные электрические сети».

Так, видеоролик с песней «День Победы», исполненной сотрудниками аппарата управления АО «РЭС» на рабочих местах, стал безусловным лидером конкурса и заслужил самые высокие оценки. Кроме этого, второе призовое место занял видеоролик сотрудницы дирекции по транспорту электроэнергии АО «РЭС» Дианы Будешской, приславшей в редакцию видеозапись, где ее четырехлетняя дочь Кира исполняет песню «Катюша» на фоне «Окон Победы», оформленных семьей сотрудницы компании.

Победителям и номинантам конкурса в редакции «Новосибирских новостей» были торжественно вручены памятные футболки с символикой 75-летия Победы.

Стоит отметить, что в 2020 году в условиях действия ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19, празднование юбилея Великой Победы в АО «РЭС», как и во всей стране, прошло в интерактивном формате. Трудовые коллективы и профсоюзные комитеты филиалов предприятия проявили творческий подход, организовав массу онлайн-мероприятий внутри подразделений и приняв участие в различных памятных акциях непосредственно в День Победы и накануне праздника.

При этом компания продолжает и дальше принимать участие в различных мероприятиях Года памяти и славы. Одной из последних активностей стал онлайн-вариант шествия «Бессмертного полка» из числа близких и родных сотрудников АО «РЭС», организованный в официальных аккаунтах социальных сетей.

При условии улучшения эпидемиологической обстановки и полного снятия ограничительных мер до конца года энергетиками запланировано проведение и участие еще в нескольких акций и мероприятий как в онлайн-формате, так и вживую.

Подробнее на сайте «Новосибирские новости».