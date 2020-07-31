2020-07-31T07:39:07+03:00
Общество

Члены коллектива АО «РЭС» вошли в число победителей городского конкурса на лучшие фото и видео к 75-летию Победы

28 июля состоялось награждение победителей городского конкурса творческих номеров, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором конкурса выступила редакция интернет-портала «Новосибирские новости»
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
Изменить размер текста:

С 9 по 20 мая горожане присылали в редакцию, а также публиковали в социальных сетях фотографии и видеоролики с празднования Дня Победы в условиях самоизоляции.

По решению городской дирекции творческих программ в число победителей конкурса вошли коллектив и отдельные сотрудники акционерного общества «Региональные электрические сети».

Так, видеоролик с песней «День Победы», исполненной сотрудниками аппарата управления АО «РЭС» на рабочих местах, стал безусловным лидером конкурса и заслужил самые высокие оценки. Кроме этого, второе призовое место занял видеоролик сотрудницы дирекции по транспорту электроэнергии АО «РЭС» Дианы Будешской, приславшей в редакцию видеозапись, где ее четырехлетняя дочь Кира исполняет песню «Катюша» на фоне «Окон Победы», оформленных семьей сотрудницы компании.

Победителям и номинантам конкурса в редакции «Новосибирских новостей» были торжественно вручены памятные футболки с символикой 75-летия Победы.

Стоит отметить, что в 2020 году в условиях действия ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19, празднование юбилея Великой Победы в АО «РЭС», как и во всей стране, прошло в интерактивном формате. Трудовые коллективы и профсоюзные комитеты филиалов предприятия проявили творческий подход, организовав массу онлайн-мероприятий внутри подразделений и приняв участие в различных памятных акциях непосредственно в День Победы и накануне праздника.

При этом компания продолжает и дальше принимать участие в различных мероприятиях Года памяти и славы. Одной из последних активностей стал онлайн-вариант шествия «Бессмертного полка» из числа близких и родных сотрудников АО «РЭС», организованный в официальных аккаунтах социальных сетей.

При условии улучшения эпидемиологической обстановки и полного снятия ограничительных мер до конца года энергетиками запланировано проведение и участие еще в нескольких акций и мероприятий как в онлайн-формате, так и вживую.

Подробнее на сайте «Новосибирские новости».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области от коронавируса скончались 7 человек: среди них 99-летний пенсионер
Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин
Члены коллектива АО «РЭС» вошли в число победителей городского конкурса на лучшие фото и видео к 75-летию Победы
Маленькие сестры, пропавшие на самокатах в Новосибирске, рассказали, где были всю ночь
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
«Мы ее только что испекли»: сибирячка чуть не съела кулебяку с начинкой из плесени
Стала известна судьба двух маленьких сестер, пропавших сутки назад на самокатах
В Новосибирске иномарка влетела в мальчиков на мопеде: одного из них госпитализировали
В Новосибирске двух сестер, пропавших на самокатах, искали всю ночь
Сибирячку накажут за то, что прописала у себя 12 мигрантов: ей грозит до трех лет тюрьмы
Погода в Новосибирске на 31 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
За гибель двух сибирячек 25-летнего мотоциклиста приговорили к 4 годам тюрьмы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Ушли кататься на самокатах: в Новосибирске пропали две маленькие сестры
Сибиряки отправятся в кругосветку через два океана, чтобы установить мировой рекорд
Та еще ведьмочка: сибирячка устроила эффектную фотосессию с полетами и сожженной книгой
Суд обязал Минздрав оплатить пожизненное лечение девочки с редким заболеванием
«Я переезжаю в Россию. А я готов стирать ее одежду бесплатно!»: танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев
Замкнуло проводку: в доме в центре Новосибирске случился пожар
«Так и хочется погладить»: посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка
В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице
Водителя, насмерть сбившего 51-летнего новосибирца, отправили на 1,5 года в колонию
Отменят ли День ВДВ в Новосибирске 2020: в мэрии сделали заявление
«Ушел из дома ночью»: в Новосибирске ищут 83-летнего дедушку в клетчатой рубашке
Губернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателя