2020-07-31T06:34:38+03:00
Экономика

ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR

В официальном магазине приложений AppGallery, который доступен для владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR, появилось мобильное приложение от банка ВТБ - ВТБ Онлайн
Поделиться:
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Владельцы смартфонов HUAWEI и HONOR получили возможность установить мобильное приложение ВТБ Онлайн на свой телефон. Для этого пользователям нужно зайти в магазин приложений AppGallery и найти в поиске «ВТБ Онлайн».

Для входа в приложение новому пользователю потребуется ввести свой номер карты или уникальный номер клиента (УНК), который можно найти в договоре с банком. Далее нужно придумать код доступа для быстрого входа - он может быть длиной от 4 до 8 символов. Чтобы в дальнейшем авторизовываться в ВТБ Онлайн по отпечатку пальца, клиенту нужно выбрать «Настройки» в разделе «Прочее», перейти во вкладку «Применение отпечатка» и дать согласие на использование своих биометрических данных.

- Для нас важно присутствовать на всех площадках, которыми пользуются наши клиенты. С запуском приложения ВТБ Онлайн в официальном магазине AppGallery у владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR появилась возможность пользоваться всеми доступными сервисами и услугами, - сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Для пользователей будут доступны такие функции приложения, как, например, переводы между счетами и картами в любой банк, переводы по миру в одной из 6 валют, бесплатные переводы в другой банк по номеру телефона, оплата различных услуг и штрафов со скидкой 50%, подача заявки на кредит в один клик и другие функции.

AppGallery входит в тройку самых распространенных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 400 млн пользователей. Более 1,3 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина. AppGallery является не только платформой для предоставления приложений, но и совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области от коронавируса скончались 7 человек: среди них 99-летний пенсионер
Сибирячка украла 30 тысяч рублей с карты подруги, которая отправила ее в магазин
Члены коллектива АО «РЭС» вошли в число победителей городского конкурса на лучшие фото и видео к 75-летию Победы
Маленькие сестры, пропавшие на самокатах в Новосибирске, рассказали, где были всю ночь
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
«Мы ее только что испекли»: сибирячка чуть не съела кулебяку с начинкой из плесени
Стала известна судьба двух маленьких сестер, пропавших сутки назад на самокатах
В Новосибирске иномарка влетела в мальчиков на мопеде: одного из них госпитализировали
В Новосибирске двух сестер, пропавших на самокатах, искали всю ночь
Сибирячку накажут за то, что прописала у себя 12 мигрантов: ей грозит до трех лет тюрьмы
Погода в Новосибирске на 31 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
За гибель двух сибирячек 25-летнего мотоциклиста приговорили к 4 годам тюрьмы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Ушли кататься на самокатах: в Новосибирске пропали две маленькие сестры
Сибиряки отправятся в кругосветку через два океана, чтобы установить мировой рекорд
Та еще ведьмочка: сибирячка устроила эффектную фотосессию с полетами и сожженной книгой
Суд обязал Минздрав оплатить пожизненное лечение девочки с редким заболеванием
«Я переезжаю в Россию. А я готов стирать ее одежду бесплатно!»: танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев
Замкнуло проводку: в доме в центре Новосибирске случился пожар
«Так и хочется погладить»: посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка
В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице
Водителя, насмерть сбившего 51-летнего новосибирца, отправили на 1,5 года в колонию
Отменят ли День ВДВ в Новосибирске 2020: в мэрии сделали заявление
«Ушел из дома ночью»: в Новосибирске ищут 83-летнего дедушку в клетчатой рубашке
Губернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателя