За гибель двух сибирячек 25-летнего мотоциклиста приговорили к 4 годам тюрьмы
В законную силу вступил приговор 25-летнему мотоциклисту, по вине которого погибли две сибирячки. Трагедия произошла год назад в Куйбышеве. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
— В суде установлено, что днем 31 августа 2019 года мужчина, не имея водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Кавасаки». На заднем сидении была пассажирка. Он двигался по улице Закраевского в Куйбышеве. В это время дорогу переходила девушка. Он сбил ее, после чего влетел в столб, — рассказали в областной прокуратуре.
Пешеход погибла на месте ДТП, а пассажирка мотоцикла скончалась в больнице. Скорость мотоцикла была 112 километров в час.
В итоге суд приговорил парня к 4,6 года колонии поселения. Кроме того, ему нельзя два года 2 года управлять транспортными средствами. За смерть одной из сибирячек он должен будет заплатить 350 тысяч рублей: расходы на погребение и моральная компенсация.
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ИСТОЧНИК KP.RU