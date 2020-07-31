2020-07-31T03:16:03+03:00
Происшествия

За гибель двух сибирячек 25-летнего мотоциклиста приговорили к 4 годам тюрьмы

До аварии скорость байка была больше 100 километров в час
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мотоциклист ехал на высокой скорости.Мотоциклист ехал на высокой скорости.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В законную силу вступил приговор 25-летнему мотоциклисту, по вине которого погибли две сибирячки. Трагедия произошла год назад в Куйбышеве. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

— В суде установлено, что днем 31 августа 2019 года мужчина, не имея водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Кавасаки». На заднем сидении была пассажирка. Он двигался по улице Закраевского в Куйбышеве. В это время дорогу переходила девушка. Он сбил ее, после чего влетел в столб, — рассказали в областной прокуратуре.

Пешеход погибла на месте ДТП, а пассажирка мотоцикла скончалась в больнице. Скорость мотоцикла была 112 километров в час.

В итоге суд приговорил парня к 4,6 года колонии поселения. Кроме того, ему нельзя два года 2 года управлять транспортными средствами. За смерть одной из сибирячек он должен будет заплатить 350 тысяч рублей: расходы на погребение и моральная компенсация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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