Сибиряки отправятся в кругосветку через два океана, чтобы установить мировой рекорд

30 Июль 2020 2020-07-30T21:56:52+03:00

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Путешественники из Томска и Новосибирска отправятся в кругостветное путешествие «По пути первых русских кругосветных мореплавателей». Планируется, что экспедиция продлится два года, а стартовать сибиряки должны уже следующим летом. Маршрут у путешественников непростой: из Санкт-Петербурга через Балтийское море судно войдет в Атлантический океан, достигнет Южной Америки и обогнет мыс Горн. Затем по Тихому океану пройдет мимо Австралии до Южной Африки и, обойдя мыс Доброй надежды, вернется в Санкт-Петербург.

— Идея появилась в одном из путешествий. В 2012-2013 годах мы шли по Тихому океану с известными сибирскими путешественниками Евгением Ковалевским и Анатолием Куликом. Возникло две идеи: первая — пересечь океан в одиночку, вторая — пройти кругосветку в один этап на одном судне, — рассказал изданию ЧС-ИНФО один из участников кругосветки Станислав Березкин.

Планируется, что экспедиция продлится два года, а стартовать сибиряки должны уже следующим летом. Фото: Евгений Ташкин\"ЧС-ИНФО"

В плавание экипаж отправится на разборном парусном судне. Примечательно, что на таких судах моряки, как правило, не выходят в океан. Разумеется, в кругосветное путешествие на нем тоже никто не до этого не отправлялся. И неизвестно, решится ли кто-нибудь повторить опыт сибиряков в дальнейшем.

Но кроме цели установить мировой рекорд, в своем плавании путешественники будут решать другие, не менее важные задачи. К примеру, портах, где сибиряки будут останавливаться, они будут проводить различные встречи, общаться с зарубежными университетскими и географическими сообществами, рассказывать людям о России и Сибири, обсуждать сотрудничество с различными некоммерческими организациями. Кроме того, сибиряки будут в каждом порту снимать краткие видеоролики, рассказывая и показывая, как устроена жизнь в разных странах. Отснятые материалы будут отправляться в Томск, где их смонтируют и превратят в «Живые уроки географии», которые будут не менее интересны для молодого поколения, чем смешные ролики в соцсетях.

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