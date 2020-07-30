Та еще ведьмочка: сибирячка устроила эффектную фотосессию с полетами и сожженной книгой

30 Июль 2020 2020-07-30T21:16:17+03:00

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Сибирячка устроила эффектную фотосессию в колдовском стиле, позируя среди сосен с горящей книгой в руках и…паря в воздухе. О том, как удалось получить такие сказочные кадры, КП-Новосибирск рассказала фотограф Светлана Больбот.

— Сама идея фотосессии принадлежала модели. Она же создавала свой образ, подбирала одежду. А вот общей концепцией съемки занималась я. Помимо обычных красивых портретов на фоне хвойных деревьев, захотелось еще и чего-то необычного и яркого. Так пришла в голову идея поснимать кадры с огнем и «левитацией», — пояснила Светлана.

Сибирячка устроила эффектную фотосессию в колдовском стиле. Фото: Светлана БОЛЬБОТ

Но если с «огненными» снимками в целом все достаточно просто: бесстрашная модель берет в руки книгу, и, пока издание съедают языки пламени, успевает принять несколько эффектных поз. А как же создаются кадры, на которых девушка буквально парит в воздухе? По словам фотографа, секрет этого трюка на самом деле прост. Камера ставится на штатив и делается два кадра в одной и той же местности: на одном находится модель, которая встает или садится на какую либо опору (в данном случае ей стала стремянка — Прим.Ред.), а на втором — пустая локация. Потом снимки накладываются друг на друга, а лишний предмет легко убирается в специальном редакторе.

В соцсетях сибиряки волшебную фотосессию без внимания не оставили. Фото: Светлана БОЛЬБОТ

В соцсетях сибиряки волшебную фотосессию без внимания не оставили. Под снимками «колдуньи» многие люди написали, что «левитация» действительно смотрится очень завораживающе:

— Фото просто супер!

— Получилось очень атмосферно.

— Мне левитация очень нравится. Впечатляет, — пишут люди.

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