«Я переезжаю в Россию. А я готов стирать ее одежду бесплатно!»: танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев
Известная танцовщица Елена Яткина и ее ученицы решили покорить новую вершину и станцевали горячий тверк на крыше новосибирской высотки. Ролик с красотками в коротеньких шортах набрал на Ютубе 46 тысяч просмотров буквально за сутки.
Конечно же, откровенный и зажигательный танец не смогли оставить без внимания многочисленные подписчики девушки. Сотни восторженных комментариев появились по видео Елены на Ютубе и на ее странице в инстаграм. Кстати, многие комментарии были оставлены иностранными поклонниками девушки:
— Это — огонь! Девушки, вы просто бомбы.
— I'm moving to Russia (Я переезжаю в Россию — Прим.Ред.).
— Бомбяу!
— Pure fire (чистый огонь — Прим. Ред.)
— Amazing Girls (удивительные девушки — Прим. Ред.)
— I can wash the clothes for free (Я могу постирать твою одежду бесплатно), — пишут люди.
Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица. Сейчас сибирячка ездит по миру с мастер-классами и обучает танцевать других.
Танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU