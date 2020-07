«Я переезжаю в Россию. А я готов стирать ее одежду бесплатно!»: танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев

30 Июль 2020 2020-07-30T19:10:56+03:00

Известная танцовщица Елена Яткина и ее ученицы решили покорить новую вершину и станцевали горячий тверк на крыше новосибирской высотки. Ролик с красотками в коротеньких шортах набрал на Ютубе 46 тысяч просмотров буквально за сутки.

Конечно же, откровенный и зажигательный танец не смогли оставить без внимания многочисленные подписчики девушки. Сотни восторженных комментариев появились по видео Елены на Ютубе и на ее странице в инстаграм. Кстати, многие комментарии были оставлены иностранными поклонниками девушки:

— Это — огонь! Девушки, вы просто бомбы.

— I'm moving to Russia (Я переезжаю в Россию — Прим.Ред.).

— Бомбяу!

— Pure fire (чистый огонь — Прим. Ред.)

— Amazing Girls (удивительные девушки — Прим. Ред.)

— I can wash the clothes for free (Я могу постирать твою одежду бесплатно), — пишут люди.

Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица. Сейчас сибирячка ездит по миру с мастер-классами и обучает танцевать других.

Танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев.

