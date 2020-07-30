Замкнуло проводку: в доме в центре Новосибирске случился пожар

30 Июль 2020 2020-07-30T18:01:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 30 июля в центре Новосибирска случился пожар. Возгорание произошло в доме по адресу Красный проспект, 30. На месте работают пожарные, полицейские и скорая помощь.

— Возможной причиной случившегося могло стать короткое замыкание электропроводки в стене дома. Сейчас ее разбирают пожарные, — сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».

Возгорание произошло в доме по адресу Красный проспект, 30. Фото: ГУ МЧС по НСО

Эту версию подтвердили и в ГУ МЧС по Новосибирской области. Пожарные также сообщили, в результате случившегося никто не пострадал:

— Около 20:20 поступило сообщение от очевидца о задымлении в квартире многоэтажного дома на Красном проспекте. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты. Никаких внешних признаков пожара замечено не было, уже войдя в подъезд пожарные обнаружили, что в одной из квартир произошло короткое замыкание в распределительной коробке, которая позже загорелась. Однако с огнем жильцы смогли справиться самостоятельно, задымления в подъезде не было, эвакуация жильцов не требовалась. В ходе случившегося никто не пострадал, — пояснили в ГУ МЧС по НСО.

В доме в центре Новосибирске случился пожар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU