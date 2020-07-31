2020-07-31T03:31:45+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 31 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

Объясняем, какой будет погода на 31 июля 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Дожди продолжают приближать конец лета.Дожди продолжают приближать конец лета.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске 31 июля 2020 года будет пасмурная: утром — туманы, а во второй половине дня — небольшие дожди. Метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра не ждут резких похолоданий.

— В Новосибирске днем ожидается +21...+23 градуса. На небе проявит себя переменная облачность, в отдельных районах города небольшие дожди. Сохранится Северо-Западный ветер, в порывах до 4-9 м\с. На территории НСО мы ждем дневные температуры в +20...+25 градусов и переменную облачность. Жителей отдельных районов встретят кратковременные дожди, грозы.Утром местами туманы, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным «Яндекса», погода в новосибирске на 31 июля 2020 года будет прохладнее. Утром будет +11...+19 градусов, днем — +16...+19 градусов, а вечером опять понижение до +16 градусов тепла. Весь день пасмурно, небольшие дожди и слабый ветер до 8 м/c.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске двух сестер, пропавших на самокатах, искали всю ночь
Сибирячку накажут за то, что прописала у себя 12 мигрантов: ей грозит до трех лет тюрьмы
Погода в Новосибирске на 31 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
За гибель двух сибирячек 25-летнего мотоциклиста приговорили к 4 годам тюрьмы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Ушли кататься на самокатах: в Новосибирске пропали две маленькие сестры
Сибиряки отправятся в кругосветку через два океана, чтобы установить мировой рекорд
Та еще ведьмочка: сибирячка устроила эффектную фотосессию с полетами и сожженной книгой
Суд обязал Минздрав оплатить пожизненное лечение девочки с редким заболеванием
«Я переезжаю в Россию. А я готов стирать ее одежду бесплатно!»: танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев
Замкнуло проводку: в доме в центре Новосибирске случился пожар
«Так и хочется погладить»: посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка
В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице
Водителя, насмерть сбившего 51-летнего новосибирца, отправили на 1,5 года в колонию
Отменят ли День ВДВ в Новосибирске 2020: в мэрии сделали заявление
«Ушел из дома ночью»: в Новосибирске ищут 83-летнего дедушку в клетчатой рубашке
Губернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателя