Погода в Новосибирске на 31 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
Погода в Новосибирске 31 июля 2020 года будет пасмурная: утром — туманы, а во второй половине дня — небольшие дожди. Метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра не ждут резких похолоданий.
— В Новосибирске днем ожидается +21...+23 градуса. На небе проявит себя переменная облачность, в отдельных районах города небольшие дожди. Сохранится Северо-Западный ветер, в порывах до 4-9 м\с. На территории НСО мы ждем дневные температуры в +20...+25 градусов и переменную облачность. Жителей отдельных районов встретят кратковременные дожди, грозы.Утром местами туманы, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
По данным «Яндекса», погода в новосибирске на 31 июля 2020 года будет прохладнее. Утром будет +11...+19 градусов, днем — +16...+19 градусов, а вечером опять понижение до +16 градусов тепла. Весь день пасмурно, небольшие дожди и слабый ветер до 8 м/c.
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ИСТОЧНИК KP.RU