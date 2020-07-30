2020-07-30T16:17:32+03:00
Происшествия

В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице

ДТП произошло во дворе дома в Октябрьском районе
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребенка. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирску
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребенка. Мальчика доставили в больницу с различными травмами.

— Сегодня, 30 июля, около пяти вечера 29-летний водитель такси ехал по двору дома № 9/4 на улице Виталия Потылицына. Там он наехал на 8-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску. — Ребенок был доставлен в больницу с повреждениями носа и подозрением на сотрясение головного мозга.

В настоящее время все причины и обстоятельства случившегося выясняются, на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД. Известно, что мальчик гулял на улице один, без присмотра взрослых.

В госавтоинспекции еще раз напоминают родителям, что детям до 14 лет нельзя одним ездить на велосипеде по дорогам общего пользования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице
Водителя, насмерть сбившего 51-летнего новосибирца, отправили на 1,5 года в колонию
Отменят ли День ВДВ в Новосибирске 2020: в мэрии сделали заявление
«Ушел из дома ночью»: в Новосибирске ищут 83-летнего дедушку в клетчатой рубашке
Губернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателя
Дистанционное обучение в школах с 1 сентября 2020 года: рассказываем, что ждет учеников
Андрей Шимкив: Мы будем причастны к тем изменениям, которые последуют в федеральное и областное законодательство
В колонию под Новосибирском пытались переправить мобильники с помощью дрона
В Новосибирск построят новый детсад для 265 ребятишек
«Облокотился на москитную сетку»: в Новосибирске с седьмого этажа выпал 2-летний мальчик
Мэр Новосибирска рассказал, где в городе появятся общественные туалеты
В Новосибирске двухлетний ребенок остался один дома с младенцем на руках
Родные сибиряка, пропавшего в лесу месяц назад, отблагодарили поисковиков подарком
Повышенный кэшбэк в Банке Акцепт!
У новосибирца изъяли коллекцию редких орденов и медалей: он собирал ее год
Еще 101 за сутки: в Новосибирском области коронавирусом заболели больше 9 тысяч человек
В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались пять человек: что о них известно
Новосибирцы активно оформляют подписку на периодику через интернет
«Они написали свои ники»: под Новосибирском граффитисты разрисовали электричку
В Новосибирске с 1 августа 2020 года начнутся соревнования: рассказываем, какие именно
У новосибирца арестовали джип за 2 миллиона рублей за то, что убил рысь
Последствия самоизоляции: что делать, чтобы ваш бизнес не пострадал
Сибиряк, которого зажало в салоне «Ниссан» после ДТП, умер по дороге в больницу
Стала известна судьба 77-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу с плетеной корзиной
«Кровь из головы сочилась струйкой»: под Новосибирском 6-летний мальчик пострадал во время игры на даче