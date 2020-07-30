В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице
В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребенка. Мальчика доставили в больницу с различными травмами.
— Сегодня, 30 июля, около пяти вечера 29-летний водитель такси ехал по двору дома № 9/4 на улице Виталия Потылицына. Там он наехал на 8-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску. — Ребенок был доставлен в больницу с повреждениями носа и подозрением на сотрясение головного мозга.
В настоящее время все причины и обстоятельства случившегося выясняются, на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД. Известно, что мальчик гулял на улице один, без присмотра взрослых.
В госавтоинспекции еще раз напоминают родителям, что детям до 14 лет нельзя одним ездить на велосипеде по дорогам общего пользования.
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ИСТОЧНИК KP.RU