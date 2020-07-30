2020-07-30T14:57:39+03:00
Общество

«Ушел из дома ночью»: в Новосибирске ищут 83-летнего дедушку в клетчатой рубашке

Его местонахождение остается неизвестным с 27 июля
Алена КУЛЕШОВА
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Его местонахождение остается неизвестным с 27 июля. Фото: "Лиза Алерт"Его местонахождение остается неизвестным с 27 июля. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске ищут пропавшего 83-летнего Василия Филипповича Бедного. Дедушка жил один в доме в микрорайоне Затон, родственники часто заходили проведать его, принести необходимые лекарства и поставить уколы. Утром 27 июля, когда родные пришли к дедушке, дома его не оказалось, а калитка была открыта. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в коричневый пиджак, бело-синюю клетчатую рубашку, черные брюки и черные туфли. Известно также, что дедушка часто ходит в светлом берете.

Мужчине необходимо регулярно принимать свои лекарства, он может нуждаться в помощи врачей. Поисковики и полицейские уже приступили к поискам пенсионера.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Василий Филиппович или вы порсто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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