Губернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателя

30 Июль 2020 2020-07-30T14:16:29+03:00

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В четверг, 30 июля, прошло совещание по вопросам поддержки бизнеса в период пандемии. в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников сразу обозначил позицию:

- Ситуация с коронавирусом не остается без последствия для экономики, для бизнеса. И очень важно, чтобы беспрецедентные решения Президента Российской Федерации по мерам поддержки экономики и бизнеса предельно эффективно сработали в Новосибирской области, чтобы те средства, которые доведены в наш адрес Правительством РФ, были максимально освоены, дошли до каждого потенциального получателя. Эти деньги должны максимально отработать на экономику Новосибирской области, - подчеркнул Андрей Травников. - Мои коллеги регулярно докладывают, что работа активно реализуется, что все заявления отрабатываются, но тут же оговариваются, что предоставление на заявительном принципе. Необходимо понять, почему у нас не все потенциальные получатели мер поддержки подают заявление или получают одобрение

О том, с какими проблемами столкнулся бизнес, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат:

- Когда было принято решение Президентом о выдаче «нулевых» кредитов и двухпроцентных кредитов, когда предприниматели массово пошли в банки, и им, по различным причинам отказывали в этих кредитах. И мы вынуждены были провести контрольную закупку – отправили восемь предпринимателей по разным банкам, они пошли туда, вернулись и доложили, что кредиты не дают, по различным причинам. На эту ситуацию обратил внимание Президент, и буквально через две недели банки поняли, что работать все равно придется. Сейчас ажиотаж спал.

На вопрос о том, когда откроются фитнес-центры и предприятия в сфере развлечений, глава региона глава региона ответил следующее:

- Оценка ситуации и опыт подсказывают – да, нам удалось значительно снизить угрозы от коронавируса, но угроза никуда не ушла. И если мы сейчас примем решение разрешить все, то риски возврата эпидемии в еще больших масштабах абсолютно реальны и высоки. Поэтому мы стараемся принимать дополнительные решения по открытию каждой отрасли. И в сфере развлечений, и в сфере общепита, торговли, физкультуры и спорта за последние три месяца принимались неоднократные решения для возобновления хотя бы частичной деятельности. И пользуясь нашей сегодняшней встречей я хотел бы в очередной раз донести логику наших решений и наши планы. Конечно же мы предусматриваем дальнейшие шаги по возобновлению работы общественного питания, фитнеса и спорта, но, понимая, что эта категория услуг потенциально самая рискованная с точки зрения распространения инфекции среди посетителей, и с учётом того, что сегодня у нас на повестке приоритет номер один – подготовка к открытию детских садов в полном режиме и школ с 1 сентября. Это решение не только социальное, а отчасти и экономическое. Потому, что сегодня многие наши местные производители, в первую очередь, продуктов питания, отмечают, что муниципальный, государственный заказ в образовании сократился. Те решения, которые мы сегодня ставим в приоритет, они помогут, в том числе и нашему бизнесу, местным производителям.

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