В колонию под Новосибирском пытались переправить мобильники с помощью дрона
В колонию № 12 в Новосибирской области заключенным пытались передать мобильники с помощью дрона. Но до адресатов посылка так и не дошла: беспилотник перехватили сотрудники учреждения.
— На место были вызваны сотрудники полиции, в свертке были три сотовых телефона, зарядки, наушники, сим-карта и карта памяти. На задержанных граждан был составлен потокол об административном правонарушении, они были переданы в МО МВД «Куйбышевский», — рассказали в ГУФСИН по Новосибирской области.
Но до адресатов посылка так и не дошла: беспилотник перехватили сотрудники учреждения. Фото: ГУФСИН по НСО
Кроме того, в ГУФСИН рассказали о еще одной попытке передать сотовые телефоны заключенным. Правда, это происходило уже в другом месте — колонии № 3. Да и способ транспортировки там был выбран куда более простой: пакет с пятью мобильниками пытались просто перебросить через забор. Мужчину, хотевшего это провернуть, задержали, по данному факту был составлен административный протокол.
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ИСТОЧНИК KP.RU