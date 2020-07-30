В колонию под Новосибирском пытались переправить мобильники с помощью дрона

30 Июль 2020 2020-07-30T13:35:27+03:00

В колонию № 12 в Новосибирске заключенным пытались передать мобильники с помощью дрона. Фото: ГУФСИН по НСО

Но до адресатов посылка так и не дошла

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В колонию № 12 в Новосибирской области заключенным пытались передать мобильники с помощью дрона. Но до адресатов посылка так и не дошла: беспилотник перехватили сотрудники учреждения.

— На место были вызваны сотрудники полиции, в свертке были три сотовых телефона, зарядки, наушники, сим-карта и карта памяти. На задержанных граждан был составлен потокол об административном правонарушении, они были переданы в МО МВД «Куйбышевский», — рассказали в ГУФСИН по Новосибирской области.

Но до адресатов посылка так и не дошла: беспилотник перехватили сотрудники учреждения. Фото: ГУФСИН по НСО

Кроме того, в ГУФСИН рассказали о еще одной попытке передать сотовые телефоны заключенным. Правда, это происходило уже в другом месте — колонии № 3. Да и способ транспортировки там был выбран куда более простой: пакет с пятью мобильниками пытались просто перебросить через забор. Мужчину, хотевшего это провернуть, задержали, по данному факту был составлен административный протокол.

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