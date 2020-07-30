В Новосибирск построят новый детсад для 265 ребятишек

30 Июль 2020 2020-07-30T12:38:54+03:00

Благодаря ему появятся места в детском саду для всех малышей в микрорайоне

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Хорошая новость для мам и пап, которые живут на жилмассиве «Восход»: скоро там появится детский сад, который решит все проблемы с нехваткой мест в детсадах для ребятишек. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть, который побывал на месте стройки - ул. 9 ноября, 49.

- Мы уделяем особое внимание строительству и реконструкции социальных объектов в Октябрьском районе, поскольку здесь самая напряжённая ситуация с местами в школах и детских садах среди всех районов Новосибирска. Район активно строится, развивается, увеличивается число жителей, ребятишек становится больше, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Строительство идет полным ходом. Фото: мэрия Новосибирска.

Сам детсад строится в рамках нацпроекта «Демография» по особому, нетиповому проекту, на месте старого детского сада меньшей вместимости. К концу года застройщик планирует возвести крышу и подать в здание отопление, чтобы зимой вести на объекте отделочные работы. Если все пойдет по плану, то уже в сентябре 2021 года он откроет двери для 265 ребятишек.

План будущего детского садика. Фото: мэрия Новосибирска.

Однако это далеко не все, что планируется сделать в столице Сибири для детей:

- В этом году мы планируем выдать более 20 тысяч путевок в детские сады, это больше, чем в предыдущие годы. Наша задача – закрыть дефицит мест в дошкольных учреждениях города Новосибирска. Мэрия совместно с правительством Новосибирской области будет искать возможности увеличить объемы строительства детских садов, чтобы количество ежегодно вводимых мест не снижалось. К концу 2020 года в Новосибирске будет введено в эксплуатацию 11 детских садов, - пояснил глава города.

Скоро детский сад преобразится. Фото: мэрия Новосибирска.

КСТАТИ

Три новые школы – до конца 2020 года

Власти уделяют особое внимание и ремонту школ: сейчас работы ведутся в школе № 97 на ул. Кирова, 327. В четырёхэтажном здании 1952 года постройки приведут в порядок фасад, отмостки и крыльцо центрального входа. А в следующем году ремонт здания продолжится.

Кроме того, до конца 2020 года в столице Сибири построят новые школы. Одна из них – на ул. Виктора Шевелёва в микрорайоне «Матрёшкин двор» – уже сдана. Также завершится строительство школы на ул. Тюленина и пристройки лицея № 130 им. М. А. Лаврентьева.

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