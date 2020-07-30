«Облокотился на москитную сетку»: в Новосибирске с седьмого этажа выпал 2-летний мальчик

30 Июль 2020 2020-07-30T12:11:40+03:00

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В Новосибирске с 7 этажа выпал 2-летний ребенок. Трагедия произошла вечером 29 июля в доме на улице Петухова в Кировском районе города. Как сообщили в следственном комитете, маленький мальчик был дома один, без присмотра взрослых, поэтому смог легко залезть на подоконник и облокотиться на москитную сетку. К сожалению, от травмы оказались для ребенка смертельными.

— По данному факту следственным отделом по Кировскому району СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили родственников мальчика и очевидцев случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Следователи еще раз напоминают родителям о том, как важно следить за безопасностью находящихся дома маленьких детей и не оставлять их без присмотра.

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