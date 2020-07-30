В Новосибирске двухлетний ребенок остался один дома с младенцем на руках

30 Июль 2020 2020-07-30T09:57:08+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска мама маленьких детей оказалась заперта на балконе. Дома одни остались двое ребятишек: одному всего полгода, второму — два года. Об этом рассказали спасатели МАСС.

— Это произошло 29 июля около 21.00 часов. Спасатели смогли вызволить маму из плена за полчаса. Детям помощь врачей не понадобилась, — рассказали в МАСС.

Спасатели МАСС призвали жителей города быть внимательными и не оставлять детей одних без присмотра. При выходе на балкон необходимо брать с собой телефон. Также спасатели посоветовали поставить на двери балкона специальные устройства, которые спасут от внезапного захлапывания. Обязательно отключайте электронные и бытовые приборы, которые могут представлять опасность для детей.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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